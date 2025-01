'Trump jr ha pagato pranzo a senzatetto con berretti 'Maga''

La visita di Donald Trump Jr. fa ancora discutere. Le immagini dei groenlandesi con i berretti rossi 'Make America Great Again' (Maga), in supporto di Trump hanno fatto il giro del mondo. Ma secondo diverse fonti che hanno parlato con l'emittente di servizio pubblico danese, DR, molti dei partecipanti al pranzo offerto all'Hotel Hans Egede sarebbero senza tetto o in condizioni sociali disagiate.

"Sono senzatetto o anziani che non hanno lavoro e tutto d'un tratto si trovano in un ristorante dove non son mai stati prima d'ora" ha dichiarato Tom Amtoft che ha vissuto a Nuuk per 28 anni e ha riconosciuto diversi volti dai video postati su X dal team Trump. "Credo siano stati usati e non rispecchia la verità" ha aggiunto Amtoft che ha visto l'entourage di Trump distribuire berretti e incoraggiarli a dire messaggi pro-Trump davanti alle telecamere: "Si tratta di una selezione molto ristretta e aggressiva di persone in modo tale che dicessero che la Groenlandia deve essere comprata" ha concluso.



