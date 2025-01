Scambio di prigionieri di guerra, accordo Ucraina-Russia

L'Ucraina e la Russia hanno raggiunto un "accordo preliminare" per effettuare regolari scambi di prigionieri, a partire da quelli gravemente malati e feriti. Lo ha annunciato - come riporta il Kyiv Independent - il difensore civico ucraino Dmytro Lubinets in un'intervista rilasciata all'emittente parlamentare statale Rada.

"Non voglio che questo venga subito percepito come un annuncio ufficiale - ha spiegato - ma vedremo se la parte russa manterrà la parola data. Se lo farà, la società ucraina noterà la natura sistematica in termini di quantità, tempistica e categorie dei prigionieri che tornano a casa".La priorità verrà ora data a coloro che sono gravemente feriti o gravemente malati, seguiti dai prigionieri che sono stati in prigionia più a lungo. "Per la prima volta siamo riusciti a stabilire che saranno create liste basate principalmente sulla salute fisica", ha concluso Lubinets.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA