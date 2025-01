Media, 'Trump jr atteso oggi in Groenlandia'

Donald Trump Jr dovrebbe atterrare oggi in Groenlandia. Lo riferiscono i media americani, tra cui la Cnn.

Il figlio del presidente eletto, che qualche giorno fa aveva lasciato intendere di voler annettere l'isola, ha affermato in un podcast trasmesso ieri che "non sta acquistando la Groenlandia", ma che sta per fare una "gita personale molto lunga".

"Salgo sul Trump Force 1 e atterrerò in Groenlandia domani mattina", ha aggiunto precisando che sta visitando la vasta isola a titolo privato e come turista. Altri nel suo gruppo includono l'attivista politico Charlie Kirk, che ha co-fondato l'organizzazione conservatrice pro-Trump 'Turning Point USA'.

"Vogliamo incontrare alcune persone", ha detto il figlio del presidente eletto nel suo podcast, Triggered. "Sembrano un bel gruppo", ma il governo della Groenlandia ha precisato che non sono stati programmati incontri con rappresentanti del governo, lasciando intendere che si tratta di una visita privata.



