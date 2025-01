Maltempo in Gb, resta allerta neve nel centro-nord

Allerta meteo confermata anche oggi, seppure in calo al livello contrassegnato dal colore giallo, nel Regno Unito e in Irlanda per l'ondata di maltempo di questi giorni. Il problema principale continua a essere rappresentato dalla neve e dal ghiaccio nel centro-nord dell'isola, dalla Midlands, all'Inghilterra settentrionale, al Galles e alla Scozia (oltre che all'Ulster) con intoppi per chi viaggia, strade al limite della praticabilità e scuole chiuse in alcune località più isolate.

Gli aeroporti locali di Liverpool e di Bristol - già fermati temporaneamente domenica per una prima nevicata abbattutasi a partire da sabato sera (incluso a Londra, dove però il manto bianco si era sciolto in poche ore per il rialzamento immediato delle temperature massime) - sono stati chiusi di nuovo per qualche ora questa mattina per permettere di sgomberare le piste e di sghiacciare le ali dei velivoli: situazione in via di risoluzione, con la ripresa di decolli e atterraggi, ma con una coda inevitabile di rallentamenti, ritardi e disagi per i passeggeri.

Nell'Inghilterra centrale restano invece in vigore circa 180 situazioni di allarme e 270 di allerta per allagamenti o inondazioni locali innescate dallo straripamento o dal rischio di straripamento di corsi d'acqua in seguito alla precipitazioni delle ore precedenti. Allerte sfociate ieri nella dichiarazione locale di uno stato di emergenza "grave" (ma senza vittime, a differenza di quanto sta accadendo negli Usa) nelle contee inglesi del Lincolnshire e del Leicestershire.



