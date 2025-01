Belgio, prolungato ancora il mandato esplorativo a De Wever

Re Filippo del Belgio ha concesso all'indipendentista fiammingo Bart De Wever un nuovo termine per formare un nuovo governo federale. La scadenza data ai cinque partner della coalizione 'Arizona' è prevista ora per il 31 gennaio, quando De Wever dovrò riferire nuovamente al re.

Lo riferiscono i media belgi.

Il 29 dicembre, il leader di Nuova alleanza fiamminga (N-Va) e sindaco di Anversa, aveva auspicato per i cinque partiti una "svolta significativa" già per oggi fissando comunque un termine alla fine del mese per completare i negoziati, ma la 'svolta' è evidentemente mancata. Le fonti coinvolte, secondo l'agenzia Belga, parlano comunque di un clima costruttivo e "senza tensioni né esplosioni". Sul tavolo restano soprattutto i temi legati alle politiche socioeconomiche del nuovo governo.

De Wever è stato ricevuto oggi per la sedicesima volta dal re dopo le elezioni del 9 giugno scorso. Oltre a N-Va, i negoziati coinvolgono per la parte francofona del Paese il liberale Movimento riformatore (Mr), e il partito di centrodestra Les Engagés ('Impegnati) e per la parte fiamminga i socialisti di Vooruit ('Avanti') e i Cristiano-democratici e fiamminghi (Cd&v).



Riproduzione riservata © Copyright ANSA