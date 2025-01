Ue, 'Musk può dire la sua sulla politica,è un suo diritto'

"Elon Musk può esprimere i suoi punti di vista sulla politica europea, è un suo diritto nel quadro della libertà di parola, che è alla base del Digital Service Act (Dsa)". Lo ha detto un portavoce della Commissione Europea rispondendo ad una domanda sulle affermazioni del patron di Tesla in materia di politica interna di diversi Paesi dell'Ue. In particolare, per quanto riguarda l'annunciato streaming su X con la leader dell'Afd Alice Weidel, la Commissione ha precisato che "nulla lo vieta" nel quadro del Dsa ma che "monitorerà" se gli algoritmi lo spingeranno in modo preferenziale.



