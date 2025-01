Starmer a Musk, 'basta con bugie e disinformazione'

"Basta diffondere bugie e disinformazione". Lo ha detto il premier britannico Keir Starmer rispondendo alle domande dei giornalisti che gli chiedevano una risposta ai ripetuti attacchi condotti da Elon Musk contro di lui e il governo laburista su X. Il primo ministro ha respinto con forza l'accusa lanciata dall'uomo più ricco del mondo e designato alla guida del dipartimento per la sburocratizzazione in seno all'amministrazione entrante degli Usa di "complicità" negli abusi sessuali 'storici' compiuti su bambine e ragazze da gang di pedofili d'origine asiatica in Inghilterra.



