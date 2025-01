Il presidente austriaco incontra il leader dell'ultradestra

Dopo il fallimento dei precedenti negoziati per la formazione di un governo, il presidente federale dell'Austria, Alexander Van der Bellen, ha avviato un incontro con Herbert Kickl, il leader del partito di estrema destra Fpö . Kickl - ha reso noto l'agenzia austriaca Apa - è arrivato all'ufficio presidenziale poco prima delle 11. Resta da vedere se a Kickl verrà effettivamente affidato il compito di formare un governo e la conversazione potrebbe non essere breve.

Van der Bellen dovrebbe rilasciare una dichiarazione dopo il colloquio.

Due giorni fa è saltato dopo mesi il tavolo delle trattative fra i popolari del premier Karl Nehammer (Övp), i socialdemocratici (Spö) e i liberali centristi di Neos, quando questi ultimi si sono tirati fuori, non d'accordo con le posizioni politiche degli altri due interlocutori. I negoziati erano finalizzati a una coalizione di governo a tre per isolare proprio l'Fpö di Kickl, arrivato primo nelle elezioni politiche di ottobre, ma incapace di trovare alleati per governare. Il cancelliere Nehammer ha annunciato che si sarebbe dimesso "a giorni".



