Morto l'ex premier greco Costas Simitis

L'ex primo ministro greco Costas Simitis, considerato un "modernizzatore" nella classe politica greca, è morto all'età di 88 anni. Lo ha annunciato la televisione pubblica Ertnews.

Simitis è stato uno dei fondatori del Pasok ("Movimento socialista panellenico"), il partito socialista, creato nel 1974 subito dopo la caduta della dittatura dei colonnelli. È stato una delle figure del movimento di rinnovamento del Pasok. È succeduto ad Andreas Papandreou, storico leader del partito, ed è stato primo ministro dal 1996 al 2004. È stato in particolare l'artefice dell'ingresso della Grecia nell'euro nel 2001.

Il premier greco Kyriakos Mitsotakis ha espresso il suo dolore per la scomparsa e ha reso omaggio a "un avversario politico nobile e meritevole che ha accompagnato la Grecia nelle sue grandi tappe nazionali: l'ingresso nell'Eurozona, l'adozione dell'Euro e l'ingresso di Cipro in Europa".



