William e Kate 'rattristati per morte di Edward' a New Orleans

(V. 'Britannico morto a New Orleans... ' delle 13.42) Il principe William e la moglie Kate si dicono "scioccati e rattristati" dalla morte di Edward Pettifer, figliastro dell' ex tata di William che è fra le 14 persone uccise nell'attacco di Capodanno a New Orleans.

La sua matrigna Alexandra Pettifer, precedentemente nota come Tiggy Legge-Bourke, si è presa cura del principe William e del principe Harry negli anni '90.

"I nostri pensieri e le nostre preghiere vanno alla famiglia Pettifer e tutte quelle persone innocenti che sono state tragicamente colpite da questo orribile attacco", ha detto William, riferisce la Bbc. Precedentemente il re Carlo si era detto profondamente addolorato per la morte del 31enne britannico.



