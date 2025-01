Mosca, 'abbattuti 8 missili Atacms e 72 droni ucraini'

Le forze russe hanno abbattuto otto missili tattici americani Atacms e 72 droni delle Forze armate ucraine nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto il ministero della Difesa russo, come riporta Interfax.

"Le difese aeree hanno abbattuto otto missili tattici Atacms di fabbricazione statunitense e 72 droni ad ala fissa", si legge in un comunicato.

Gli aerei tattici, i droni d'attacco, le unità missilistiche e l'artiglieria dei gruppi di forze russe hanno colpito le infrastrutture dei campi d'aviazione militari ucraini, i siti utilizzati per assemblare e immagazzinare i droni d'attacco, nonché le concentrazioni di truppe ucraine e di equipaggiamenti militari in 132 distretti, prosegue la nota.



