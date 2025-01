Gelo d'inizio anno in Gb, temperature sotto zero e allerta neve

Arriva la prevista ondata di gelo d'inizio 2025 nel Regno Unito, dove le temperature sono scese drasticamente nelle ultime ore e dove l'allerta neve, in vigore già da qualche giorno in alcune aree del nord dell'isola fra la Scozia e l'Inghilterra settentrionale (con minime attorno ai meno 10 gradi), è destinata a estendersi nel fine settimana anche verso sud.

Il giorno più freddo della stagione invernale, finora, è previsto per sabato, quando anche a Londra e dintorni si prevedono non più di 2 gradi di massima e minime sotto lo zero.

Temperature che inducono le autorità a lanciare gli avvertimenti di rito sul fronte della tutela della salute, a cominciare dalle persone più fragili.

Il gelo arriva sulla scia della perturbazione abbattutasi negli ultimi giorni sull'isola fra precipitazioni, vento forte e allagamenti per la ricorrente uscita dagli argini di vari corsi d'acqua. Fenomeni che hanno provocato disagi al traffico in un periodo di grandi spostamenti turistici - in primis quello aereo, ostacolato nei giorni scorsi pure dalla nebbia - e che hanno costretto a cancellare eventi festivi pubblici della notte di San Silvestro in città come Edimburgo, ma non a Londra: dove a Natale e nei giorni successivi si sono toccate fra una pioggia e l'altra temperature fino a 12-15 gradi di massima, ben superiori alle medie stagionali locali, e dove il tradizionale spettacolo all'aperto dei fuochi d'artificio di Capodanno in riva al Tamigi è andato regolarmente in scena.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA