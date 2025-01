Zelensky, anche a Capodanno Mosca ha pensato solo a danneggiarci

"Anche a Capodanno, la Russia si è preoccupata solo di danneggiare l'Ucraina. Centoundici droni d'attacco contro le nostre città. La maggior parte di essi non ha raggiunto l'obiettivo grazie ai nostri sistemi di difesa aerea, ai nostri gruppi di fuoco mobili e ai sistemi di guerra elettronica. Purtroppo, sappiamo che una persona è stata uccisa.

Le mie condoglianze alla famiglia e agli amici. Ci sono anche feriti e distruzioni. Tutti i servizi sono coinvolti": lo scrive su Telegram il presidente ucraino Volodymyr Zelensky.

"Sono grato a tutti coloro che, indipendentemente dalle circostanze, proteggono l'Ucraina e gli ucraini ogni notte e ogni giorno in servizio, al lavoro - prosegue -. Il nostro esercito, che sta respingendo gli assalti. I soccorritori che sono pronti ad aiutare ovunque in Ucraina. Tutti i servizi di emergenza, i nostri medici, tutti coloro che hanno il compito di salvare vite umane. Grazie!".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA