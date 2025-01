Cinque morti in Germania per i botti di Capodanno

Cinque persone sono morte la notte di Capodanno in diverse regioni della Germania per aver fatto esplodere potenti fuochi d'artificio: lo ha reso noto oggi la polizia in un bilancio provvisorio.

Le vittime sono uomo di 24 anni nella Renania Settentrionale-Vestfalia (nord-ovest), un uomo di 45 anni in Sassonia (est), un uomo di 50 anni nella stessa regione, un ventenne vicino ad Amburgo (nord) e un uomo a Kremen, nella regione del Brandeburgo che circonda Berlino. Altri tre uomini nella regione sono rimasti gravemente feriti.



