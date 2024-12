Kiev, 'drone marino abbatte per prima volta un elicottero russo'

L'Intelligence militare ucraina (Gur) ha reso noto che un suo drone marino ha abbattuto un bersaglio aereo per la prima volta al mondo: lo riporta Ukrainska Pravda. "I soldati dell'unità speciale del Gur del ministero della Difesa ucraino 'Gruppo 13' hanno colpito un bersaglio aereo per la prima volta nella storia con l'aiuto di un drone d'attacco marino Magura V5 equipaggiato con armi missilistiche", si legge in un comunicato. Secondo i dati dell'intelligence, è stato distrutto un elicottero russo Mi-8 nel Mar Nero, nella zona di Capo Tarkhankut nella Crimea occupata, utilizzando missili P-73 'SeeDragon'.

Le forze russe sono avanzate di quasi 4 mila chilometri quadrati (3.985) in Ucraina nel 2024, sette volte di più rispetto al 2023. Lo rileva un'analisi dell'Afp sui dati dell'Istituto statunitense per lo studio della guerra (ISW). L'avanzata fino al 30 dicembre è stata spinta dall'aumento dei movimenti di truppe russe in autunno, avanzate di 610 chilometri quadrati a ottobre e di 725 chilometri quadrati a novembre. Novembre e ottobre sono stati anche i due mesi in cui - si rileva - i russi hanno conquistato la maggior parte del territorio dalle prime settimane del conflitto, nel marzo 2022.

