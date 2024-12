Ferisce passanti con un coltello a Berlino, arrestato

Un uomo ha aggredito e ferito con un un coltello diversi passanti a Berlino nel quartiere di Charlottenburg. Lo riferisce la polizia che lo ha arrestato. Due persone sono state trasportate in ospedale e sarebbero in condizioni gravi, riferisce la Bild sottolineando che secondo alcune indiscrezioni l'assalitore potrebbe essere una persona con problemi mentali e si escluderebbe il movente terroristico.

La polizia sta comunque indagando, sottolinea il media tedesco precisando che l'attacco è avvenuto intorno alle 11:50 davanti al mercato Rewe in Quedlinburger Strasse, una zona piuttosto tranquilla della capitale vicino al castello di Charlottenburg.





