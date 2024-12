Sospesi alcuni voli per la Russia dopo incidente in Kazachistan

Diverse compagnie aeree hanno annunciato la sospensione dei voli per le città russe, dopo che esperti occidentali e gli Stati Uniti hanno ipotizzato che l'incidente dell'Azerbaijan Airlines di questa settimana potrebbe essere stato causato da un missile antiaereo russo.

Mosca ha rifiutato di commentare le segnalazioni secondo cui l'aereo potrebbe essere stato abbattuto accidentalmente dalla sua difesa aerea.

L'Embraer 190 dell'Azerbajan Airlines si è schiantato mercoledì vicino alla città kazaka di Aktau, uccidendo 38 delle 67 persone a bordo.

La compagnia aerea nazionale del Turkmenistan ha annunciato la cancellazione dei voli regolari Ashgabat-Mosca-Ashgabat dal 30 dicembre al 31 gennaio 2025, senza fornire spiegazioni. La decisione è stata presa dopo che la compagnia aerea degli Emirati Arabi Uniti Flydubai ha sospeso i voli tra Dubai e le città russe meridionali di Mineralnye Vody e Sochi che erano programmati tra il 27 dicembre e il 3 gennaio. La Qazaq Air del Kazakistan ha sospeso i suoi voli per la città russa di Ekaterinburg negli Urali fino alla fine di gennaio.

All'inizio di questa settimana, la compagnia aerea israeliana El Al ha dichiarato che avrebbe sospeso i suoi voli per Mosca per una settimana.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA