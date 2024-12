Putin, difese russe in azione mentre Embraer stava atterrando

Il presidente russo Vladimir Putin ha affermato, durante una conversazione con il presidente dell'Azerbaijian Ilham Aliyev, che, mentre l'Embraer 190 dell'Azerbaijian Airlines stava per atterrare, i droni ucraini stavano attaccando Grozny e le difese aeree russe erano state attivate per respingere quegli attacchi. E' quanto scrive la Tass citando fonti del Cremlino."L'aereo di linea azero ha tentato più volte di atterrare all'aeroporto di Grozny - ha aggiunto Putin secondo quanto riferito dalle agenzie ufficiali russe -. Allo stesso tempo, Grozny, Mozdok e Vladikavkaz venivano attaccate da droni da combattimento ucraini e le difese aeree russe sono entrate in azione per respingere questi attacchi". Il presidente russo non ha tuttavia indicato se l'aereo sia stato colpito o meno dal sistema di difesa russo.

Putin ha comunque chiesto scusa per il "tragico incidente" occorso ad un aereo passeggeri dell'Azerbaijian Airlines schiantatosi in Kazachistan mentre era in viaggio verso la capitale cecena Grozny, incidente accaduto "nello spazio aereo russo". Il presidente russo ha poi esteso le sue condoglianze alle famiglie delle vittime dell'incidente aereo.



