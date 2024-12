"Nessun percorso per un processo di pace in Ucraina è ancora in vista a causa della posizione del regime di Kiev": lo ha detto ai media il portavoce presidenziale russo Dmitry Peskov, secondo la Tass.

"La cosa principale è identificare il percorso di un tale processo di pace. Per ora, nessuna cosa del genere è in vista a causa della nota posizione del regime di Kiev", ha osservato.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA