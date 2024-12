La Slovacchia è pronta a offrire una piattaforma negoziale per i colloqui tra Russia e Ucraina per mettere fine alla guerra, e per Mosca va bene. Lo ha detto Vladimir Putin citato dalla Tass. Nei giorni scorsi il premier slovacco Robert Fico è stato ricevuto al Cremlino. "Si è parlato principalmente di un accordo di pace in Ucraina", ha commentato il presidente russo.



