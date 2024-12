Mosca, 'abbattuto un F-16 di Kiev a Zaporizhzhia'. Chiusi e poi riaperti gli aeroporti della capitale

Un caccia F-16 di fabbricazione statunitense dell'aeronautica militare ucraina "è stato abbattuto" nella regione di Zaporizhzhia "mentre si preparava a lanciare un attacco missilistico" sulla zona. Lo ha detto alla Tass un deputato russo, Vladimir Rogov, presidente della Commissione della Camera civica russa per la sovranità, i progetti patriottici e il sostegno ai veterani Vladimir Rogov. "Un aereo F-16 era nella sua posizione iniziale per lanciare un attacco missilistico sulla regione. È stato abbattuto", ha detto il politico.

Gli aeroporti di Mosca (Sheremetyevo, Domodedovo, Vnukovo e Zhukovsky) che erano stati temporaneamente chiusi hanno ripreso le loro attività. Lo riferisce l'agenzia federale russa per i trasporti aerei, citata dalla Tass. "Le restrizioni alle partenze e agli arrivi sono state revocate alle 16.39 (le 14.39 in Italia). Le restrizioni temporanee erano state imposte per garantire la sicurezza dei voli civili", spiega l'agenzia senza fornire ulteriori dettagli.

L'ente di controllo dell'aviazione russa aveva dichiarato che tutti e quattro gli aeroporti di Mosca e l'aeroporto di Kaluga, 160 km (100 miglia) a sud-ovest di Mosca, erano stati chiusi temporaneamente, senza fornirne il motivo.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA