Procura azera, 32 i sopravvissuti al disastro aereo

C'è ancora incertezza sul bilancio delle vittime e dei sopravvissuti nel disastro aereo che ha coinvolto un volo azero in Kazakistan. Secondo la procura generale dell'Azerbaigian, i superstiti sono 32, mentre per il ministero kazako per le emergenze sono 29. Il ministero ha rivisto anche il numero delle persone a bordo, passate da 67 a 69, inclusi 5 membri dell'equipaggio. Le autorità regionali hanno inoltre riferito che al momento sono stati recuperati 4 corpi dal luogo dello schianto. Lo riferiscono le agenzie russe.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA