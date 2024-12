Kiev, missile russo in spazio aereo di Moldavia e Romania

"Un altro massiccio attacco russo contro il sistema energetico ucraino. Questo terrore natalizio è la risposta di Putin a coloro che parlavano di un illusorio 'cessate il fuoco di Natale'. Un missile russo ha sorvolato lo spazio aereo moldavo e rumeno, facendo ricordare che la Russia non è una minaccia solo per l'Ucraina". Lo scrive su X il ministro degli Esteri ucraino Andrii Sybiha.

Nella notte di Natale la Russia ha lanciato contro l'Ucraina "oltre 70 missili, compresi quelli balistici, e più di un centinaio di droni d'attacco. Gli obiettivi sono le nostre infrastrutture energetiche. Continuano a lottare per un blackout dell'Ucraina". Lo scrive il presidente ucraino Volodymyr Zelensky su X aggiungendo che "secondo i rapporti preliminari, i nostri difensori sono riusciti ad abbattere più di 50 missili e un numero significativo di droni". "Al momento ci sono interruzioni di corrente in diverse regioni. Gli ingegneri stanno lavorando per ripristinare l'alimentazione elettrica il prima possibile", ha precisato.

"Ogni massiccio attacco russo richiede tempo per la preparazione. Non è mai una decisione spontanea. È una scelta deliberata, non solo di obiettivi ma anche di tempi e date. Oggi, Putin ha deliberatamente scelto il Natale per un attacco. Cosa potrebbe essere più disumano?". Lo scrive su X il presidente ucraino Volodymyr Zelensky dopo il massiccio attacco russo della notte. "Ringrazio tutti coloro che lavorano per il Paese, che sono in servizio di combattimento, che proteggono i nostri cieli. Il male russo non spezzerà l'Ucraina e non rovinerà il Natale", ha assicurato.

I media di Kiev avevano già affermato, prima che Zelensky parlasse, che la Russia ha lanciato stanotte un massiccio attacco aereo con missili e droni contro l'Ucraina, prendendo di mira città in tutto il Paese.

Oltre che a Kharkiv, esplosioni sono state segnalate in particolare a Dnipro e Kremenchuk. Diverse città ucraine hanno imposto blackout di emergenza durante l'attacco. L'aeronautica militare di Kiev ha riferito che bombardieri strategici russi Tu-95 si sono alzati in volo durante la notte e che un certo numero di missili da crociera Kalibr erano stati lanciati dal Mar Nero.

La città orientale di Kharkiv in particolare è stata presa di mira da almeno sette attacchi missilistici, secondo il governatore regionale Oleh Syniehubov. I raid hanno causato incendi e danni alle infrastrutture civili, con due persone rimaste ferite e ricoverate in ospedale.

Il ministro dell'Energia ucraino German Galushchenko ha dichiarato stamattina che la Russia sta bombardando il settore energetico del Paese, senza specificare quali città siano sotto attacco. "Il nemico sta di nuovo attaccando massicciamente il settore energetico", ha scritto Galushchenko su Telegram. "Il gestore del sistema di trasmissione sta adottando le misure necessarie per limitare i consumi e ridurre al minimo le conseguenze negative".





