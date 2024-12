Esplosione in un centro commerciale nel sud della Russia, morta una donna

Una donna è morta e altre due persone sono rimaste ferite in un'esplosione, seguita da un vasto incendio, in un centro commerciale di Vladikavkaz, in Ossezia del Nord, nel sud della Russia. Lo riferisce la Tass.

Nel centro commerciale non c'erano clienti al momento della deflagrazione, ma solo personale. Le fiamme, che hanno coinvolto un'area di 800 metri quadrati del terzo piano e sul tetto, sono state domate, e i soccorritori stanno cercando eventuali altre vittime. Le cause dell'esplosione non sono state ancora chiarite.

Secondo il ministero della Difesa russo "l'esplosione e l'incendio nel centro commerciale di Vladikavkaz" in cui è morta una donna "sono stati causati dalla caduta di frammenti di un drone" abbattuto dai sistemi di difesa aerea. Lo ha riferito il governatore dell'Ossezia del Nord Serghei Meniaïlo, aggiungendo che sono in corso le ricerche dei detriti. Diverse regioni del Caucaso russo sono state prese di mira da droni ucraini questa mattina, ha quindi precisato Meniailo, citando ancora il ministero della Difesa di Mosca.





