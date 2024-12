Seggiovia bloccata in Francia, soccorsi 240 sciatori

Soccorsi in Francia circa 240 sciatori rimasti bloccati su una seggiovia caduta in panne a Superdévoluy, non lontano da Grenoble. ''L'operazione di soccorso è terminata. Tutti gli sciatori sono stati evacuati'', ha riferito la prefettura di zona citata dall'agenzia France Presse, precisando che il guasto elettrico al motore della seggiovia de La Festoure si era verificato intorno alle ore 13.

Gli sciatori rimasti bloccati alla vigilia di Natale, precisano le fonti, sono ''tutti incolumi". Per le operazioni di soccorso, è intervenuto un elicottero della Gendarmerie Nationale. Laurent Thélène, direttore generale del gruppo Sem Dévoluy che gestisce l'area sciistica, precisa che gran parte degli sciatori sono stati fatti scendere a terra con ''delle corde'', altri invece sono stati caricati a bordo dell'elicottero. Situata tra Gap e Grenoble, la zona sciistica di Dévoluy è composta da due stazioni: Superdévoluy e La Joue du Loup. Conta una cinquantina di piste e 22 impianti sciistici.



