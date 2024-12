Kiev, la Russia ha colpito Kryvyi Rih, almeno un morto

Si registra almeno un morto dopo il bombardamento russo a Kryvyi Rih, città natale del presidente Zelensky, nella regione di Dnipropetrovsk in Ucraina. Lo rende noto il capo del Consiglio di difesa di Kryvyi Rih Oleksandr Vilkul, citato dall'Ukrainska Pravda, precisando che il corpo di un uomo è stato trovato sotto le macerie di un edificio. Le autorità sono convinte che ci siano ancora persone sotto i detriti.

I feriti sono 11, fra cui una ragazza di 16 anni. Sei sono ricoverati in ospedale, la metà dei quali sono in condizioni gravi.



