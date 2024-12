"Mosca è pronta a risolvere il conflitto ucraino attraverso colloqui di pace, ma Kiev rifiuta di impegnarsi in questo processo": così il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov commentado le parole del premier ungherese Viktor Orban, secondo cui il conflitto armato in Ucraina finirà nel 2025, "o attraverso un trattato di pace o dopo il crollo di uno dei belligeranti".

"Vladimir Putin ha ripetutamente sottolineato che siamo aperti a risolvere le nostre divergenze attraverso colloqui di pace. Tuttavia, poiché l'Ucraina attualmente si rifiuta di impegnarsi nei colloqui, continuiamo la nostra operazione", ha detto il responsabile alla Tass. "Per noi è importante raggiungere tutti gli obiettivi che abbiamo di fronte per garantire la sicurezza del nostro Paese", ha ribadito.



