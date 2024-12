Rutte, 'Zelensky smetta di criticare Scholz, è ingiusto'

"Ho detto spesso a Zelensky che dovrebbe smettere di criticare Olaf Scholz perché penso che sia ingiusto". Lo ha detto il segretario generale della Nato, Mark Rutte, in un'intervista alla Dpa. "Quello che Scholz ha fatto per l'Ucraina è encomiabile: ha contribuito a garantire che la Germania fosse seconda solo agli Stati Uniti nel darle sostegno militare e di questo anche Kiev può essere grata", ha sottolineato l'ex premier olandese.

Rutte ha tuttavia chiarito che, a differenza di Scholz, avrebbe fornito a Kiev anche i Taurus senza imporre restrizioni all'uso.

"Sappiamo che sono molto importanti per l'Ucraina", ha evidenziato.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA