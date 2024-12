Orban, 'l'Ue ha perso la sua guerra, con Trump una nuova era'

"L'Unione europea ha perso questa guerra. Assisteremo a inutili tentativi di comunicazione per spiegarci perché la sconfitta è una vittoria, perché la vittoria è una sconfitta. I libri di Orwell possono valere la pena di essere presi dalla libreria e sfogliati per decifrare ciò che dicono, ma questo non cambia i fatti. C'è una realtà sul campo di battaglia che abbiamo sempre conosciuto, e noi ungheresi lo abbiamo sempre detto". Lo ha detto, riferendosi alla guerra in Ucraina, il premier ungherese Viktor Orban parlando all'emittente M1. L'intervista è stata rilanciata dal portavoce del governo Zoltan Kovacs.

Orbán ha espresso la speranza di una svolta con l'insediamento del nuovo Presidente degli Stati Uniti il 20 gennaio, affermando che potrebbe annunciare "una nuova era".

Parlando dell'attentato di Magdeburgo Orban ha nuovamente attaccato l'Ue: "l'Europa, con le sue regole idiote, non trasformerà l'Ungheria in una Magdeburgo facendo entrare i migranti".



