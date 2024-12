Mosca rivendica la presa di altri due villaggi in Ucraina

La Russia ha rivendicato oggi la cattura di altri due villaggi nell'Ucraina orientale, una nella regione di Kharkiv, l'altra in quella di Donetsk, nel Donbass.

Si tratta - secondo quanto afferma il ministero della Difesa di Mosca - rispettivamente dei villaggi di Lozova e di Krasnoye (Sontsivka in ucraino), quest'ultimo non lontano dalla città strategica di Kurakhove, verso cui punta l'ultima offensiva russa nel Donetsk e che, secondo Mosca, viene circondata un po' alla volta.



