Aggressione in una scuola a Zagabria, muore un bimbo

Un bambino è morto in seguito ad un'aggressione con un coltello avvenuta questa mattina in una scuola primaria a Zagabria, in Croazia. Secondo una prima ricostruzione, un ragazzo di 19 anni avrebbe ferito due adulti e cinque bambini, una maestra è ricoverata in ospedale in gravi condizioni.

Nel cortile della scuola, che si trova nel quartiere Prečko, alla periferia ovest di Zagaria, è giunto un elicottero del pronto soccorso e molte ambulanze. La polizia ha per ora solo confermato che l'aggressore è stato arrestato, mentre non sono noti altri dettagli.

Sarebbe rimasto ferito anche l'aggressore, arrestato sul posto. Non si sa ancora nulla sulle sue motivazioni né la sua identità. Davanti alla scuola sono giunti i ministri dell'Interno e dell'Istruzione pubblica. Si tratta della prima aggressione del genere mai avvenuta in una scuola croata.

Riproduzione riservata © Copyright ANSA