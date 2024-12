"Se presenteró il piano di pace a Zelensky? Il piano di pace è sul tavolo, prendere o lasciare, è una proposta semplice, niente di complicato, è una proposta per non lasciare morire migliaia di ragazzi e effettuare uno scambio di prigionieri. É una tregua di natale come ce ne sono state nella prima guerra mondiale", Lo ha detto il premier Viktor Orban prima di entrare alla riunione dei Patrioti a Bruxelles.



