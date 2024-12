Tajani, 'da Francia e Germania possibile rischio contagio'

"La situazione economica di Germania e Francia non agevola lo sviluppo del mercato interno.

Non possiamo gioire delle difficoltà che ci sono in questi due Paesi con i quali abbiamo relazioni economiche straordinarie, ma dobbiamo tenerne conto. Se le cose vanno male lì poi non andranno bene in Italia, quindi dobbiamo anche prepararci a rischi di contagio. E possiamo farlo solo rafforzando il sistema industriale. Non credo in uno stato interventista ma deve dare buone regole". Lo ha sottolineato il ministro degli Esteri Antonio Tajani aprendo la Conferenza nazionale dell'export a Milano.



