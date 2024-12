Kiev aumenta la sicurezza dopo l'assassinio di Kirillov

Gli 007 ucraini Sbu hanno aumentato questa mattina la sicurezza a Kiev dopo l'assassinio del generale russo Igor Kirillov ieri a Mosca: lo annuncia su Telegram lo stesso Sbu, che parla di "misure di controspionaggio (sicurezza) pianificate nel distretto Pechersk di Kiev, in particolare nel quartiere governativo della capitale".

Le misure - condotte in collaborazione con il dipartimento di protezione, la polizia e il servizio militare dell'Esercito - servono "a testare la protezione antisabotaggio delle strutture statali ed aumentare la sicurezza dei residenti di Kiev e delle persone sotto protezione statale", si legge nella nota.

Lo Sbu pubblica poi un elenco delle misure intraprese, che include l'ispezione del territorio e dei singoli locali (appartamenti, uffici, aree comuni di condomini, strutture di servizio pubblico, ecc.) e controlli sui cittadini che si trovano nel quartiere governativo di Kiev.

Le misure di sicurezza vengono eseguite in conformità con il regime legale della legge marziale, precisa il Servizio. Esse, aggiunge, "possono comportare restrizioni al passaggio e al traffico nelle strade della capitale, il controllo dei documenti dei cittadini e l'ispezione dei veicoli".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA