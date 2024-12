TikTok a Ue, tutelata la nostra integrità in 150 elezioni

"Abbiamo tutelato l'integrità della nostra piattaforma nel corso di oltre 150 elezioni in tutto il mondo. Continuiamo a contrastare proattivamente queste sfide che riguardano l'intero settore. TikTok ha messo a disposizione alla Commissione Europea informazioni dettagliate in merito ai nostri sforzi e abbiamo illustrato pubblicamente e in modo trasparente le nostre solide iniziative". E' quanto dichiara un portavoce di TikTok in merito all'indagine aperta dall'Ue nei confronti della piattaforma dopo le elezioni in Romania.



