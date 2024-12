Il servizio di sicurezza ucraino Sbu ha dichiarato su Telegram, ripreso dal Guardian, di aver scoperto 12 agenti che svolgevano attività di spionaggio per conto della Russia in località che ospitano caccia F-16 e sistemi di difesa aerea in tutta l'Ucraina.

Su Telegram lo Sbu afferma che e è stata arrestata "la più grande rete di agenti" nel nord e nel sud dell'Ucraina.



