Harry e Meghan, e i loro due bimbi nel biglietto di Natale

Harry e Meghan hanno condiviso una rara foto dei loro due figli, Archie e Lilibet, 5 e 3 anni, sul biglietto di Natale ufficiale dei duchi di Sussex con la scritta "vi auguriamo buone feste e un felice anno nuovo". I principini sono stati comunque fotografati da una certa distanza mentre camminano verso i loro genitori che li accolgono con sorrisi e braccia tese, come sottolinea la Bbc.

I due bimbi sono sempre stati tenuti lontano dagli occhi del pubblico e dei media per volontà dei Sussex - in particolare del principe Harry memore delle continue intrusioni nella sua vita e nella sua privacy da parte della stampa popolare britannica contro la quale ha portato avanti una crociata nei tribunali del Regno Unito - e anche in questo caso i volti di Archie e Lilibet non si vedono. Nella cartolina ci sono altre immagini: in una Meghan abbraccia una bambina e in un'altra Harry stringe la mano di un uomo sdraiato in un letto, e si vedono anche i Sussex insieme nel corso dei loro viaggi. La foto coi figli di Harry e Meghan è stata molto probabilmente scattata nella loro casa in California dove i duchi si sono trasferiti nel 2020 in seguito allo strappo con la famiglia reale britannica.



