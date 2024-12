Corina Machado, premio Sacharov rafforza la nostra lotta

"Il premio Sacharov rafforza la nostra lotta per la libertà e la democrazia: lo riceviamo con emozione a nome del popolo venezuelano. E' un omaggio a tutti quei venezuelani che hanno deciso di essere vivi, in carcere o in esilio, pronti ad alzare la loro voce". Lo ha detto la vincitrice del premio Sacharov, Corina Machado, in collegamento video con il Parlamento di Strasburgo.

"Hanno diviso il nostro popolo cercando il nemico interno.

Hanno tentato di distruggere le nostre istituzioni, portando alla povertà i cittadini venezuelani costretti all'immigrazione: più di un quarto dei miei connazionali hanno lasciato il Paese.

Ma alla fine il popolo ha deciso di reagire, nel rispetto della verità che ha abbattuto le bugie. Tutto questo si è trasformato in un movimento politico e sociale molto forte, un cambiamento culturale profondo. Noi ora sappiamo che ce la faremo: il Venezuela è cambiato, sarà libero", ha concluso.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA