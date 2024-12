La Danimarca non estraderà Paul Watson in Giappone: lo ha affermato l'avvocato del noto ambientalista e fondatore di Sea Shepherd, da tempo impegnato contro la caccia alle balene, che dallo scorso luglio si trova in un carcere della Groenlandia dopo essere stato arrestato sulla base di un mandato internazionale emesso da Tokyo.



Riproduzione riservata © Copyright ANSA