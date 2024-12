Via libera dei ministri Ue alle nuove sanzioni anti-Mosca

Via libera del Consiglio Affari Esteri al quindicesimo pacchetto di sanzioni contro la Russia.

Il pacchetto include 54 persone e 30 entità responsabili di azioni che minacciano l'integrità territoriale, la sovranità e l'indipendenza dell'Ucraina.

Le sanzioni mirano inoltre a colpire le petroliere non dell'Ue che fanno parte della flotta ombra di Putin che elude il meccanismo del tetto massimo dei prezzi del petrolio o che sostengono il settore energetico della Russia, o le navi responsabili del trasporto di attrezzature militari per la Russia o coinvolte nel trasporto di grano ucraino rubato. Le navi inserite nella lista sono 52.



