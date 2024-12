Vladimir Putin ha affermato che "quest'anno, in media, oltre mille persone al giorno si arruolano" sotto contratto nelle forze armate russe. Lo riporta l'agenzia Interfax. Secondo il ministro della Difesa di Mosca, Andrei Belousov, sarebbero "oltre 427.000" i militari arruolati nell'esercito russo quest'anno.

Le cifre fornite dalle autorità russe non sono però verificabili in modo indipendente.



