Pressioni sul principe Andrea, 'eviti gli eventi pubblici'

Sono state fatte pressioni sul principe Andrea da parte della corte reale britannica affinché eviti di comparire in pubblico negli eventi previsti per il Natale con i Windsor dopo il nuovo scandalo che ha colpito il fratello di re Carlo III coinvolto in un caso di sicurezza nazionale per i suoi stretti legami personali ed economici con un imprenditore cinese bandito dall'entrare nel Regno Unito in quanto accusato dai servizi segreti di sua maestà di spionaggio in favore di Pechino.

Secondo i media, che citano fonti ben informate di Buckingham Palace, il principe dovrebbe decidere in modo autonomo di farsi da parte senza aspettare l'intervento del sovrano, "riconoscendo il suo dovere residuo nei confronti della corona" dopo la caduta in disgrazia seguita allo scandalo sessuale legato al defunto faccendiere americano Jeffrey Epstein, e rinunciare a qualsiasi apparizione pubblica accanto alla famiglia, tra cui la tradizionale passeggiata in occasione della messa il giorno di Natale a Sandringham nel Norfolk e anche il pranzo in programma a Palazzo questa settimana. Intanto ad aumentare ulteriormente la pressione su Andrea e sui reali il fatto che alcuni deputati Tory hanno chiesto al governo laburista di Keir Starmer maggiori informazioni sull'attività dell'imprenditore cinese al centro delle vicenda, identificato solo come "H6" per ragioni di sicurezza, inclusa la possibilità di rivelarne l'identità.





