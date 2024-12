Trump nomina Edward Walsh ambasciatore Usa in Irlanda

Donald Trump nomina Edward Sharp Walsh ambasciatore americano in Irlanda. Lo annuncia lo stesso presidente Usa eletto sul suo social Truth.

"Edward è il presidente della Walsh Company, una società immobiliare di successo", afferma Trump. "E' anche un campione di golf: un buon asset per essere ambasciatore in Irlanda", aggiunge il tycoon.

Richard Allen Grenell è stato nominato invece da Trump inviato presidenziale Usa per le missioni speciali. Grenell "lavorerà in alcune delle aree più calde del mondo, incluse il Venezuela e la Corea del Nord", spiega il presidente eletto.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA