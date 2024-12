Gb avvia contatti diplomatici con la Siria

Il Regno Unito ha avviato contatti diplomatici con il gruppo islamista HTS che ha preso il potere in Siria. Lo ha reso noto il ministro degli Esteri britannico David Lammy.

Lammy ha dichiarato che l'HTS "rimane un'organizzazione terroristica vietata (nel Regno Unito), ma possiamo avere contatti diplomatici, quindi abbiamo contatti diplomatici", in particolare per garantire l'istituzione di un "governo rappresentativo" e la messa in sicurezza delle scorte di armi chimiche in Siria, ha dichiarato il capo della diplomazia ai media britannici.



