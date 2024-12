"La destra deve lottare unita come una falange di opliti o come una legione romana, dove nessuno rompe la formazione". Lo ha detto il presidente argentino Javier Milei partecipando al raduno di Atreju.

Milei ha sottolineato quindi la sua "ammirazione per l'antica Roma" che "non viene da adesso ma da molti anni".



Riproduzione riservata © Copyright ANSA