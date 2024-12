Mosca, d'accordo con Trump contro lancio missili in Russia

Il Cremlino ha affermato che la posizione di Trump contro il lancio di missili americani in Russia da parte delle forze ucraine "coincide completamente con la posizione" di Mosca, ma ha anche aggiunto che al momento non è possibile sapere se il prossimo presidente americano annullerà il permesso a Kiev di colpire in Russia con missili a lungo raggio forniti dagli Usa: lo riportano le agenzie di stampa russe Interfax e Tass.

"Abbiamo ripetutamente affermato che una tregua di per sé non è ciò che vogliamo. Vogliamo la pace, che arriverà dopo che le nostre condizioni saranno soddisfatte e tutti gli obiettivi che ci siamo prefissati saranno raggiunti": lo ha dichiarato il portavoce del Cremlino, Dmitri Peskov, ripreso dall'agenzia di stampa ufficiale russa Tass.

Peskov ha inoltre dichiarato che "la Russia resta aperta ai negoziati" e li considera "possibili e necessari" sulla base di quelli che lui definisce "accordi di Istanbul del 2022", ma ha aggiunto che secondo lui "non ci sono ancora i presupposti" per questi negoziati "perché la parte ucraina li evita e li esclude". "Continuiamo la nostra operazione militare speciale", ha quindi proseguito il portavoce di Putin usando la definizione imposta dal governo russo per l'invasione dell'Ucraina da parte delle truppe del Cremlino.



