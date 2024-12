Bayrou, davanti a noi l'Himalaya del deficit

"Non ignoro nulla dell'Himalaya che si erge davanti a noi": lo ha detto il premier designato della Francia, Francois Bayrou, evocando la necessità di risanare i conti pubblici, nel passaggio di consegne a Matignon con il premier uscente Barnier. "Nessuno più di me conosce la difficoltà della situazione" politica e di bilancio del Paese, ha sottolineato il centrista. Il deficit della seconda economia della zona euro, ha avvertito, "è una questione che pone un problema morale, non solo finanziario". Dopo la manovra fallita di Barnier, Bayrou dovrà ora proporre una legge di bilancio in grado di trovare una maggioranza in parlamento.



