L'Ue valuta nuove misure contro la Georgia

L'Ue "prenderà in considerazione misure aggiuntive" contro la Georgia dopo la repressione delle proteste di piazza esplose dopo le contestazioni del risultato elettorale e il rinvio del processo di adesione all'Ue. Lo riferisce il Servizio di azione esterna europeo in una nota, esortando il partito di governo di Tbilisi, Sogno Georgiano, alla de-escalation.

"La violenza non è la risposta alle richieste dei manifestanti per un futuro democratico ed europeo della Georgia", evidenzia Bruxelles, aggiungendo che "il persistente arretramento democratico e i mezzi repressivi utilizzati dalle autorità georgiane hanno conseguenze sulle relazioni bilaterali".



