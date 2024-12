Zelensky, lavorare alla proposta di Macron su truppe in Ucraina

Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky propone di inviare truppe straniere in Ucraina finché il Paese non si unirà alla Nato. "Un contingente di truppe di un Paese o di un altro potrebbe essere presente in Ucraina finché Kiev non farà parte della Nato. Ma per questo dobbiamo avere una chiara comprensione di quando l'Ucraina diventerà un membro dell'Ue e quando un membro della Nato", ha detto Zelensky.

"Anche se veniamo invitati (alla Nato), cosa succederà? Chi garantisce la nostra sicurezza? Possiamo pensarci e lavorare sulla proposta di Emmanuel Macron", ha detto.



