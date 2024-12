Re Carlo,'mia madre portava la corona quando mi faceva il bagno'

Re Carlo ha condiviso un ricordo della sua infanzia raccontando di come sua madre, Elisabetta II, si esercitasse a portare la corona, in vista della solenne cerimonia di incoronazione avvenuta il 2 giugno del 1953, quando da bambino, a soli quattro anni, gli faceva il bagno. "Non l'ho mai dimenticato, lo ricordo ancora vividamente", è il commento del sovrano britannico all'interno di un documentario intitolato 'Coronation Girls' su un gruppo di 50 ragazze canadesi che parteciparono all'incoronazione della defunta regina quando avevano 17 anni. Dodici di loro erano poi riuscite l'anno scorso a incontrare a sorpresa Carlo III a Buckingham Palace in un momento per loro molto emozionante dato che non era prevista la possibilità di vedere il re.

Il 76enne sovrano ha anche parlato della sua incoronazione, avvenuta il 6 maggio del 2023, e di come si fosse sentito in quell'occasione "leggermente ansioso" all'idea di indossare la pesante corona di Sant'Edoardo, temendo che avrebbe "oscillato".

Il documentario, di cui la Bbc ha descritto i dettagli più salienti, verrà trasmesso in Canada il 26 dicembre dall'emittente televisiva Wned Pbs.



